Mercato - PSG : Trois points de chute identifiés pour Julian Draxler !

Publié le 8 septembre 2020 à 9h15 par G.d.S.S.

Contraint de vendre plusieurs éléments cet été, le PSG se penche notamment sur le cas Julian Draxler, qui n’a plus qu’une année de contrat dans la capitale. Et des clubs allemands, anglais et italiens sont sur les rangs pour le milieu offensif parisien.

Interrogé dimanche dans le Canal Football Club, Leonardo a annoncé que le PSG cherchait à se séparer de plusieurs éléments pour renflouer les caisses : « Tous les clubs aujourd'hui ont besoin de vendre pour acheter, et puis il y a le fair-play financier qui t'interdit de mettre encore plus d'argent. C'est sûr que le PSG traverse cette situation. On a besoin de faire sortir des joueurs, notamment à travers des ventes, mais ce n'est pas facile », a indiqué le directeur sportif du PSG. Julian Draxler est notamment concerné par ce discours, et comme Le 10 Sport vous l’a annoncé en exclusivité, le Bayer Leverkusen songe sérieusement au milieu offensif allemand pour remplacer Kai Havertz qui vient de rejoindre Chelsea. Mais Draxler a d’autres options sur le marché européen…

Le Hertha Berlin, l’AC Milan et la Premier League sur les rangs