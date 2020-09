Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour le mercato de Leonardo !

Publié le 8 septembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Le PSG étant contraint de récupérer des liquidités cet été, certains joueurs comme Julian Draxler ont été mis sur le marché. Et un club semble déterminé à recruter le milieu offensif allemand.

« Tous les clubs aujourd'hui ont besoin de vendre pour acheter, et puis il y a le fair-play financier qui t'interdit de mettre encore plus d'argent. C'est sûr que le PSG traverse cette situation. On a besoin de faire sortir des joueurs, notamment à travers des ventes, mais ce n'est pas facile », confiait Leonardo dimanche au micro du Canal Football Club , annonçant donc que le PSG allait être contraint de vendre des joueurs cet été. Parmi les éléments ciblés à cet effet, on trouve notamment Julian Draxler, pour lequel le PSG peine à trouver preneur depuis plusieurs semaines. Mais ce dossier pourrait évoluer…

Leverkusen à fond sur Draxler

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité lundi, le Bayer Leverkusen cherche le successeur de Kai Havertz, qui a été vendu à Chelsea, et étudie très sérieusement la possibilité de faire venir Julian Draxler en provenance du PSG. Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec le club de la capitale, l’international allemand pourrait donc rapporter un peu de liquidités au PSG, ce qui serait de bon augure pour Leonardo.