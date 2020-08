Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Deschamps est pointé du doigt pour le cas Benzema !

Publié le 28 août 2020 à 6h15 par Th.B.

Écarté pour raisons extrasportives comme Karim Benzema, Adrien Rabiot a été rappelé par Didier Deschamps en Équipe de France. De quoi déchaîner la colère de Daniel Riolo concernant la non-sélection de l’attaquant du Real Madrid.

Depuis l’affaire Valbuena qui remonte à octobre 2015, Karim Benzema n’a pas été sélectionné en Équipe de France, pour des raisons comportementales donc. En 2018, à l’annonce de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial en Russie, Adrien Rabiot avait été placé sur la liste des réservistes. Chose que le joueur avait mal pris en décidant de ne pas répondre à l’appel du sélectionneur des Bleus. Depuis, il n’avait plus été appelé par Deschamps jusqu’à ce jeudi pour le prochain rassemblement des Bleus début septembre. Un choix que Daniel Riolo n’a absolument pas compris en prenant la défense de l’attaquant du Real Madrid dans ce cas de figure.

« On s’est foutu de sa gueule »