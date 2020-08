Foot - Real Madrid

Real Madrid - Malaise : Riolo pousse un coup de gueule pour Benzema en Équipe de France

Publié le 27 août 2020 à 22h30 par Th.B.

Didier Deschamps a communiqué sa liste pour le rassemblement des Bleus dans laquelle figure Adrien Rabiot, mais toujours pas Karim Benzema. Pour Daniel Riolo, ce choix veut dire beaucoup de choses pour l’attaquant du Real Madrid.

Ce jeudi, Didier Deschamps a fait un point presse pour dévoiler sa liste des joueurs sélectionnés en Équipe de France afin de disputer les rencontres de Ligue des nations face à la Suède et la Croatie les 5 et 8 septembre. Sans surprise, Karim Benzema manque de nouveau à l’appel. En revanche, Adrien Rabiot a été rappelé par le sélectionneur des Bleus, une première depuis l’épisode de la réserve en 2018. De quoi permettre à Daniel Riolo de se poser de sérieuses questions sur le traitement de l’attaquant du Real Madrid et sur la gestion humaine prônée par Deschamps.

« Là ouvertement, il lui crache à la gueule »