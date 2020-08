Foot - Juventus

Juventus - Malaise : Deschamps justifie le retournement de situation avec Adrien Rabiot !

Publié le 27 août 2020 à 14h15 par T.M. mis à jour le 27 août 2020 à 14h26

Après de longs mois d’attente, l’équipe de France va retrouver à son tour les terrains en septembre. Et pour ces rencontres qui se présentent, Didier Deschamps a surpris tout le monde ce jeudi en annonçant le retour d’Adrien Rabiot.

Le 5 septembre et le 8 septembre, l’équipe de France affrontera la Suède et la Croatie dans le cadre de la Ligue des Nations. A cette occasion, Didier Deschamps était présent devant la presse ce jeudi pour dévoiler la liste de joueurs convoqués. Et le sélectionneur des Bleus a réservé quelques surprises comme les premières convocations de Dayot Upamecano et Eduardo Camavinga. Mais l’une des grandes surprises reste avant tout le retour d’Adrien Rabiot en équipe de France. A l’été 2018, le milieu de terrain, aujourd’hui à la Juventus, avait refusé de répondre à l’appel de Deschamps qui l’avait nommé parmi les réservistes pour la Coupe du monde. Cela s’était ensuite envenimé et Rabiot avait alors été laissé à l’écart pour les derniers rassemblements. Mais cela est donc désormais terminé pour l’international français.

« Il a retrouvé un très bon niveau »