Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo contraint de prendre son mal en patience pour Thiago ?

Publié le 9 septembre 2020 à 21h45 par A.C.

L’avenir de Thiago Alcantara ne devrait apparemment pas se préciser, au cours des prochains jours.

Le milieu de terrain ne satisfait pas Leonardo. C’est pour cela que le directeur sportif du Paris Saint-Germain multiplie les pistes. Nous avons récemment révélé celle concernant Marco Brozovic de l’Inter, mais Leonardo lorgne également un ancien du FC Barcelone. C’est le cas selon nos informations de Thiago Alcantara, qui a fait l’objet d’une offre approchant les 30M€. Le milieu n’a plus qu’un an de contrat avec le Bayern Munich et si une prolongation est toujours possible, un départ l’est également.

Le Bayern et Thiago se donnent du temps