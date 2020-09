Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet atout du Barça pour ce joueur que tout le monde s’arrache !

Publié le 10 septembre 2020 à 6h00 par Th.B.

À un an de l’expiration de son contrat avec le Bayern Munich, Thiago Alcantara est la bonne affaire de ce mercato. Et le FC Barcelone ne serait pas mal placé dans cette opération, bien au contraire.

Cette saison et lors de ce Final 8 de Ligue des champions, Thiago Alcantara (29 ans) a montré qu’il était l’un des joueurs les plus complets à son poste. Le milieu de terrain du Bayern Munich est sous contrat jusqu’en juin 2021 et suscite des intérêts des plus grands clubs en Europe. À ce jour, Manchester City, Liverpool ou encore le PSG se seraient penchés sur son profil. Mais son club formateur ne serait pas en reste dans la course à la signature de Thiago Alcantara.

Le Barça a un vrai coup à jouer pour Thiago Alcantara