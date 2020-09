Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Barça pourrait bien jouer un sale tour à Leonardo…

Publié le 10 septembre 2020 à 1h15 par Th.B.

Alors que le PSG est dans la course pour Thiago Alcantara, le joueur du Bayern Munich serait prêt à discuter avec le FC Barcelone.

En quête d’un voire de deux renforts au milieu de terrain d’ici la fin du mercato, le PSG scrute le marché afin de trouver le joueur capable de faire passer un cap à l’effectif de Thomas Tuchel la saison prochaine. Thiago Alcantara pourrait bien être l’heureux élu. Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité le 1er août dernier, le club de la capitale a déjà formulé une offre avoisinant les 30M€ au Bayern Munich. Entre temps, Liverpool, Manchester City ou encore le FC Barcelone ont fait irruption dans ce dossier. Et le Barça aurait une belle carte à jouer.

Liverpool en pole, mais le Barça a un atout pour Thiago Alcantara