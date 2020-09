Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman pourrait retourner sa veste pour Luis Suarez !

Publié le 10 septembre 2020 à 19h00 par T.M.

Désormais aux commandes au FC Barcelone, Ronald Koeman avait signifié la porte de sortie à Luis Suarez, qui n’entrait pas dans ses plans. Le Néerlandais pourrait finalement avoir changé d’avis à la surprise générale.

Suite à la claque reçue par le FC Barcelone en Ligue des Champions, on annonçait une grande révolution. Pour le moment, cela se résume surtout à l’arrivée de Ronald Koeman à la place de Quique Setien, et le départ d’Ivan Rakitic vers le FC Séville. Néanmoins, d’ici la fin du mercato, les départs pourraient encore intervenir chez les Blaugrana et actuellement, tous les regards se tournent vers Luis Suarez. A 33 ans, le Pistolero serait poussé vers la sortie, n’entrant pas dans les plans de Koeman, qui lui aurait d’ailleurs clairement expliqué. Et alors que Suarez était dernièrement annoncé vers la Juventus ou l’Atlético de Madrid, son avenir pourrait finalement s’écrire… au FC Barcelone.

Koeman pas contre que Suarez reste ?