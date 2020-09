Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Incroyable retournement de situation pour Suarez ?

Publié le 10 septembre 2020 à 17h30 par A.C.

Luis Suarez, annoncé tout proche d’un départ du FC Barcelone, semblait se diriger vers la Juventus. Mais les choses pourraient changer !

Si la décision a laissé penser à un possible changement, Luis Suarez devrait bel et bien quitter le FC Barcelone. Il ferait en effet partie de ces joueurs que Ronald Koeman aurait invité à partir, comme Ivan Rakitic et Arturo Vidal. Sport a d’ailleurs révélé que Koeman aurait demandé à Suarez et Vidal de s’entrainer à part et les deux devraient vraisemblablement s’envoler vers l’Italie. Vidal pour l’Inter, tandis que Suarez devrait quitter Lionel Messi pour rejoindre Cristiano Ronaldo à la Juventus à en croire Sky Sport Italia . Pourtant, Suarez s’est amusé de toutes ces « fake news » courant au sujet de son avenir. L’attaquant a en effet posté sur Instagram une photo de lui-même, lors de l’entrainement du Barça, avec le message : « Pendant que les fake news sortent, moi... », accompagné d’un smiley souriant.

Suarez et la Juventus seraient déjà d’accord, mais...

Ce jeudi, Il Corriere dello Sport confirme toutefois que Luis Suarez aurait bel et bien un accord sur un contrat de trois et un salaire de 10M€ par an, avec la Juventus. Sa sortie sur Instagram serait ainsi plus liée à certaines critiques, concernant sa forme lors des entrainements du Barça diffusés sur les réseaux sociaux. D’après les informations de Il Corriere , si ce n’était pas pour la lenteur des démarches administratives liées à l’obtention de la nationalité italienne, Suarez serait déjà un joueur de la Juventus. Cet obstacle qui fait trainer le dossier, commencerait toutefois à agacer les Bianconeri . Andrea Pirlo souhaite avoir tout son effectif au complet le plus rapidement possible et si le dossier Suarez n’avance pas sous peu, la Juve pourrait se tourner vers Alvaro Morata.

Suarez songerait à l’Atlético de Madrid !