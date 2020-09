Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse surprise à prévoir pour l’avenir de Luis Suarez ?

Publié le 9 septembre 2020 à 17h30 par T.M.

Poussé vers la sortie par Ronald Koeman au FC Barcelone, Luis Suarez doit donc se trouver un nouveau club pour cette saison. Et alors que tout indiquait que son avenir allait s’écrire à la Juventus, cela serait encore loin d’être gagné. Et une surprise pourrait encore intervenir…

Arrivé en 2014 au FC Barcelone, Luis Suarez a fait les beaux jours du club catalan, notamment aux côtés de son grand ami Lionel Messi. Toutefois, pour El Pistolero, les derniers mois ont été plus compliqués, notamment en raison de ses pépins physiques. Et désormais, l’aventure toucherait à sa fin. En effet, sous l’impulsion de Ronald Koeman, nommé sur le banc de touche du Barça à la place de Quique Setien, les Blaugrana préparent une énorme révolution au sein de leur effectif. Et pour Suarez, le message aurait été très clair : il n’a pas sa place dans ce nouveau projet. La porte de sortie est ainsi montrée à l’ancien joueur de Liverpool qui doit donc se trouver un nouveau club pour cette saison 2020-2021. Et malgré ses 33 ans, Luis Suarez ne devrait pas avoir trop de mal pour cela, étant notamment envoyé du côté de la Juventus.

Les doutes de Luis Suarez

Ces derniers jours, l’arrivée de Luis Suarez aux côtés de Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala à la Juventus n’a cessé de prendre du poids. Un accord avec le FC Barcelone, sur les mêmes bases que le transfert d’Ivan Rakitic au FC Séville, aurait même été trouvé, tandis qu’il ne semblait rester que quelques détails à régler pour finaliser l’opération. Toutefois, à en croire les dernières informations de Sport , cela serait actuellement en stand-by et ce à l’initiative du buteur du club catalan. En effet, selon le média ibérique, Suarez aurait actuellement quelques doutes en ce qui concerne l’option Juventus. Conscient que cela sera son dernier gros contrat, le Pistolero souhaiterait prendre le temps de la réflexion et faire le bon choix pour la suite et fin de sa carrière. Cela sera-t-il du côté de Turin ? Pas sûr…

