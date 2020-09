Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une réunion au sommet se confirme pour Lautaro Martinez !

Publié le 10 septembre 2020 à 21h00 par La rédaction

Alors que Lautaro Martinez reste dans le viseur du FC Barcelone, les agents de l'Argentin devraient s'entretenir avec les dirigeants de l'Inter Milan afin d'évoquer la situation contractuelle du joueur.

Avec le départ de Luis Suarez qui se précise, le FC Barcelone va devoir partir à la recherche d'un nouvel attaquant. Alors que Ronald Koeman suit de près Memphis Depay, la piste Lautaro Martinez n'a toujours pas été écartée par le club catalan malgré la dernière sortie de Javier Zanetti, vice-président des Nerazzurri . « Aujourd'hui, il n'y a pas de négociations avec Barcelone. Nous sommes sur une voie de croissance avec Lautaro et avec de nombreux autres joueurs. (…) Lautaro est heureux à l'Inter et nous sommes heureux avec lui. Je suis très content de l'avoir ici. bien. C'est un joueur d'équipe. Et nous apprécions beaucoup cela », confiait-il dans des propos accordés à Mundo Deportivo . Le Barça est donc mal embarqué dans ce dossier, mais la situation de l'Argentin continue de faire parler.

Les agents de Lautaro Martinez attendus à Milan