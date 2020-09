Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Bale pourrait débloque un très gros dossier de Zidane !

Publié le 10 septembre 2020 à 21h30 par A.M.

Alors que le Real Madrid a pris des renseignements pour Riyad Mahrez, le club merengue attend de régler la situation de Gareth Bale avant d'envisager de passer à l'action.

« Que puis-je dire ? Je veux continuer à jouer au football. Je suis toujours motivé pour jouer. Je pense que c'est au club de décider. J'ai tout tenté, mais c'est eux qui ont le contrôle. J'ai un contrat. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à faire ce que je fais et espérer que quelque chose va arriver ». Il y a quelques jours, Gareth Bale faisait le point sur son avenir. Il faut dire que le Real Madrid semble prêt à tout pour se séparer de l'international gallois quitte à continuer de prendre en charge une partie de son salaire afin de faciliter son départ. Et pour cause, la situation de Gareth Bale semble paralyser le recrutement du Real Madrid.

Le Real Madrid attend de vendre Bale pour s'attaquer à Mahrez