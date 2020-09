Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kalidou Koulibaly a pris une grande décision pour son avenir !

Publié le 11 septembre 2020 à 1h45 par B.C.

Courtisé par le Paris Saint-Germain et Manchester City, Kalidou Koulibaly serait fermement décidé à quitter le Napoli avant la fermeture du mercato estival.

Présent dans la capitale depuis 2018, Thiago Silva a définitivement quitté le PSG au terme de son contrat. L'international brésilien a rejoint Chelsea malgré une ultime relance de Leonardo pour prolonger, obligeant désormais le PSG à trouver un nouveau défenseur susceptible de faire oublier l'ancien capitaine parisien. D'après la presse italienne, Leonardo aurait relancé la piste menant à Kalidou Koulibaly malgré les exigences XXL d'Aurelio De Laurentiis, et l'Italo-brésilien aurait une vraie carte à jouer.

Koulibaly, le bon été pour partir ?