Mercato - Barcelone : L'Inter met fin aux débats pour Lautaro Martinez !

Publié le 10 septembre 2020 à 23h00 par A.C.

Javier Zanetti, vice-président de l’Inter, s’est une nouvelle fois exprimé au sujet de l’avenir de Lautaro Martinez.

On pensait cette piste oubliée, mais la presse catalane continue à annoncer que le FC Barcelone garde espoir pour Lautaro Martinez. Il faut dire que l’attaquant de l’Inter est le favori de Lionel Messi, son coéquipier en sélection. Pourtant, le Barça n’a jamais semblé être proche de pouvoir accéder aux demandes de l’Inter, surtout depuis que la clause de 111M€ de Lautaro Martinez a expiré, le 7 juillet dernier. Surtout qu'avec l'arrivée de Ronald Koeman, c’est plutôt Memphis Depay qui semble s’approcher du Barça...

« Il n ‘y a pas eu que le Barça qui s’est intéressé à Lautaro Martinez, mais le joueur sait qu’il est déjà dans un grand club »