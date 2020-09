Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de Christophe Galtier sur l’intérêt de l’OM !

Publié le 10 septembre 2020 à 21h15 par La rédaction

Un temps annoncé proche de l’OM pour remplacer André Villas-Boas, Christophe Galtier est revenu sur ces rumeurs et son avenir au LOSC.

Auteur d’une nouvelle bonne saison avec le LOSC, Christophe Galtier a, durant quelques semaines, été annoncé du côté de l’Olympique de Marseille comme potentiel remplaçant d’André Villas-Boas, dont le départ semblait de plus en plus probable suite au départ d’Andoni Zubizarreta. Alors que les relations entre le technicien portugais et l’OM sont revenues à la normale, Christophe Galtier est sorti du silence sur l’un des feuilletons des derniers mois à Marseille.

« Il n’y a eu aucun contact entre l’OM et moi »