Mercato - OM : Villas-Boas met clairement la pression à Longoria !

Publié le 10 septembre 2020 à 19h45 par La rédaction

A quelques jours de disputer le Classique face au PSG, André-Villas Boas s’impatienterait pour avoir un renfort en attaque, dernière recrue désirée par l'entraîneur de l'OM depuis plusieurs semaines.

Après avoir été entendu pour le recrutement d’un latéral gauche (Yuto Nagatomo), d’un défenseur central (Leonardo Balerdi) et d’un milieu relayeur (Pape Gueye), André Villas-Boas commence à perdre patience concernant sa dernière recrue. Ne comptant pas sur Kostas Mitroglou, le technicien portugais réclame depuis le début du mercato l’arrivée d’un attaquant afin d’apporter de la concurrence à Dario Benedetto. Si plusieurs pistes ont été évoquées depuis le début du mercato (M'Baye Niang, Alfredo Morelos, Mariano Diaz...), aucune ne s’est concrétisée, notamment en raison des difficultés financières du club. A quelques jours du Classique face au PSG, André Villas-Boas mettrait la pression du Pablo Longoria pour avoir un nouveau buteur à l'Olympique de Marseille.

André-Villas veut un attaquant pour le Classique !