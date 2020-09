Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane tente un énorme coup avec... Riyad Mahrez !

Publié le 10 septembre 2020 à 14h00 par A.M.

Discret jusqu'ici sur le mercato, le Real Madrid pourrait s'activer dans les prochaines semaines pour se renforcer. Et Zinedine Zidane apprécierait notamment le profile de Riyad Mahrez.

Contrairement aux années précédentes, le Real Madrid se montre très discret sur le marché des transferts. Il faut dire que comme les autres grands clubs européens, la crise sanitaire a lourdement impacté les finances madrilènes et le club merengue souhaite vendre avant de se renforcer. Dans cette optique, Achraf Hakimi (Inter Milan) et James Rodriguez (Everton) sont partis, tandis que Martin Odegaard est revenu de son prêt à la Real Sociedad. Grâce à ses économies, et en attendant de pouvoir se séparer de Gareth Bale, le Real Madrid pourrait passer à l'action. Et s'il ne faut pas s'attendre à l'arrivée de Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga ou encore Erling Haaland, qui sont très appréciés par Zinedine Zidane, la Casa Blanca pourrait tout de même tenter un joli coup.

Le Real Madrid se renseigne sur Mahrez