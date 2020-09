Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cavani a peut-être trouvé son nouveau club !

Publié le 10 septembre 2020 à 12h30 par G.d.S.S. mis à jour le 10 septembre 2020 à 12h36

Alors qu’il est toujours libre de tout contrat depuis son départ du PSG, en juin dernier, Edinson Cavani semble avoir renoué un contact sérieux avec l’Atlético de Madrid. Et le buteur uruguayen pourrait donc reprendre du service chez les Colchoneros si un accord venait à être trouvé.

La Juventus, l’Inter Miami, Naples, Grémio, Fenerbahçe, Leeds… Nombreuses ont été les pistes annoncées pour Edinson Cavani ces dernières semaines, alors que le buteur uruguayen du PSG a quitté librement le club de la capitale en juin dernier, après être arrivé au terme de son contrat. Mais finalement, les prétentions salariales XXL de Cavani semblent l’empêcher de retrouver un nouveau challenge. Pourtant, ces dernières heures, l’un de ses plus anciens courtisans aurait repris le dossier en main et pourrait finir par relancer l’ancien buteur emblématique du PSG.

L’Atlético à fond sur Cavani !

La Cuatro a dans un premier temps annoncé que l’Atlético de Madrid, qui avait déjà bien failli recruter Edinson Cavani l’hiver dernier avant de se heurter au refus du PSG, aurait repris de plus belle ses négociations avec le buteur uruguayen. Diego Simeone, qui est un grand fan de son profil et qui semble sur le point de perdre Alvaro Morata, pourrait donc mettre le paquet afin de recruter Cavani, qui serait alors le complément de Joao Felix sur le front de l’attaque des Colchoneros la saison prochaine. Et le joueur, qui aurait toujours été intéressé par ce point de chute, a d’ailleurs commencé le rapprochement avec l’Atlético.

Ça discute déjà en coulisses

En effet, le journaliste de Sky Italia Gianluca Di Mario a ensuite annoncé que le frère d’Edinson Cavani, qui gère également ses intérêts, se serait rendu à Madrid dans la journée de mercredi afin d’étudier de plus près cet intérêt de l’Atlético. Un entretien qui pourrait donc avoir débouché sur une avancée concrète, puisque les deux parties cherchent la même finalité sur ce marché des transferts et semblent en contact depuis un bon moment. Reste désormais à savoir si les prétentions salariales de Cavani, qui lui jouent des tours depuis son départ du PSG, ne seront pas un frein définitif aux yeux de l’Atlético. Pour rappel, l’international uruguayen touchait 1,5M€ brut par mois au Parc des Princes.