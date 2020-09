Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez peut s'en mordre les doigts avec Gareth Bale !

Publié le 10 septembre 2020

L’été dernier, le Real Madrid était tout proche de laisser partir Gareth Bale au Jiangsu Suning avant de mettre un terme à l’opération. Une décision qui hanterait les dirigeants merengue à ce jour.

Lors du mois de juillet 2019, Gareth Bale devait quitter le Real Madrid afin de s’engager en faveur du Jiangsu Suning, équipe de l’élite du football chinois. Et alors que tout semblait bouclé entre les différentes parties et le clan Bale acceptant de rejoindre la Chine, Florentino Pérez et les dirigeants du Real Madrid ont fait capoter l’opération. Journaliste de la BBC à l’époque, aujourd’hui chez The Athletic, David Ornstein était le premier à faire état de cette information. Plus tard, on apprit que le président Pérez aurait fait ce choix, refusant de laisser partir un joueur du calibre de Bale sans aucune indemnité de transfert. Le Real Madrid regretterait cette décision.

Des regrets pour le départ de Gareth Bale au Jiangsu Suning