Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une opération colossale dans les tuyaux pour Bale ?

Publié le 9 septembre 2020 à 22h30 par Th.B.

Gareth Bale n’est plus désiré du côté du Real Madrid. Le club merengue serait prêt à tout pour se séparer de l’international gallois, quitte à faire un gros sacrifice financier. Explications.

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le Real Madrid avec le salaire le plus important du groupe avec seulement Eden Hazard devant lui et Sergio Ramos assez loin derrière lui, Gareth Bale est devenu un véritable problème à la Casa Blanca . Depuis son retour à la tête de l’effectif du Real Madrid au printemps 2019, Zinedine Zidane ne semble clairement plus compter sur celui qui formait un trio d’attaque remarquable avec Cristiano Ronaldo et Karim Benzema il y a seulement quelques années. Et Gareth Bale et son salaire de plus de 20M€ annuel seraient amenés à aller voir ailleurs. Mais où ?

Le Real Madrid prêt à payer la moitié du salaire de Bale via un prêt ?