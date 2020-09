Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mourinho, la clé du dossier Bale ?

Publié le 9 septembre 2020 à 7h00 par Th.B.

Arrivé en novembre dernier à Tottenham, José Mourinho aurait depuis l’intention de rapatrier Gareth Bale chez les Spurs. Le retour du Gallois serait toujours d’actualité sous certaines conditions.

Au coeur des polémiques par rapport à sa passion pour le golf et pour son temps de jeu famélique avec le Real Madrid, Gareth Bale a récemment expliqué qu’il était toujours prêt à jouer pour le club merengue, souhaitant continuer à pratiquer son métier. « Que puis-je dire ? Je veux continuer à jouer au football. Je suis toujours motivé pour jouer. Je pense que c'est au club de décider. J'ai tout tenté, mais c'est eux qui ont le contrôle. J'ai un contrat. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à faire ce que je fais et espérer que quelque chose va arriver ». Cependant, le Gallois n’entrerait pas dans les plans de Zinedine Zidane et ne ferait plus partie du projet du président Florentino Pérez sur le long terme. Mais le bout du tunnel se présenterait et mènerait à un club qu’il connaît bien : Tottenham.

Gareth Bale à Tottenham, si…