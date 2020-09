Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a réalisé une énorme affaire avec James Rodriguez

Publié le 10 septembre 2020 à 5h30 par T.M.

Ça y est, le Real Madrid a réussi à se débarrasser de James Rodriguez, qui s’est engagé avec Everton. Une opération qui serait exceptionnelle pour Carlo Ancelotti, entraîneur des Toffees.

A défaut de réaliser de grosses opérations cet été, le Real Madrid se concentre avant tout sur le dégraissage de l’effectif de Zinedine Zidane afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses. Et dans ce gros chantier, les regards se tournaient avant tout vers James Rodriguez et Gareth Bale, indésirables au sein de la Casa Blanca. Alors que le départ du Gallois serait toujours plus compliqué que jamais, le cas du Colombien est désormais réglé. En effet, James Rodriguez s’est dernièrement engagé avec Everton, retrouvant à cette occasion Carlo Ancelotti, pour qui il a déjà joué.

Un transfert à 0€ ?