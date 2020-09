Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos réagit à une grosse vente !

Publié le 8 septembre 2020 à 22h30 par La rédaction

Sergio Ramos a tenu a rendre hommage à James Rodriguez, qui a quitté le Real Madrid six ans après son arrivée pour s'engager à Everton.

Six ans après son arrivée en provenance de l’AS Monaco, James Rodriguez a quitté le Real Madrid ce lundi pour rejoindre Everton. Un départ au gout amer pour l’international colombien, qui a totalement perdu sa place sous Zinedine Zidane. Après un prêt de deux saisons au Bayern Munich, le milieu offensif de 29 ans avait fait son retour à la maison blanche cette saison, sans être parvenu à convaincre son entraineur. Le neo-Toffees n’a disputé que huit rencontres de championnat cette saison, et rebondit ainsi sur les rives de la Mersey, où il retrouvera son ancien entraîneur à Madrid, Carlo Ancelotti. Malgré ce départ par la petite porte, James Rodriguez s’est vu félicité par Sergio Ramos, son désormais ex capitaine.

« A bientôt, mon frère »