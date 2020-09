Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte pourrait bien s’ouvrir en 2021 pour Upamecano !

Publié le 10 septembre 2020 à 5h00 par T.M.

Alors que Dayot Upamecano vient de prolonger avec Leipzig, ce n’est donc pas cet été qu’il fera ses valises. En revanche, l’été prochain, cela pourrait bien être différent. Une bonne nouvelle pour le PSG et les autres clubs intéressés…

A la recherche du successeur de Thiago Silva, Leonardo a notamment pensé à faire venir Dayot Upamecano, néo-international français, au PSG, au même titre que d’autres grosses écuries européennes. Toutefois, le défenseur central a finalement prolongé avec Leipzig. De quoi écarter l’idée d’un départ cet été, mais le club de la capitale peut toujours croire en ses chances. Dernièrement, Upamecano a, en effet, lâché : « Comme je le dis souvent, le PSG est l’une des meilleurs équipes de France, c’est la meilleure équipe en France même. Pour l’instant je suis en Équipe de France, je me focalise là-dessus et pas sur les clubs qui me veulent ou pas ».

Leipzig envisage un départ en 2021