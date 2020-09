Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre surprenante pour Cavani ?

Publié le 10 septembre 2020 à 1h45 par A.C.

Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani aurait été contacté par un gros club turc.

Le mercato avance, mais Edinson Cavani n’a toujours pas trouvé de club. Son nom est lié à plusieurs clubs à travers le monde, mais l’ancien du Paris Saint-Germain semble les effrayer les uns après les autres. C’est le cas de Benfica, qui a clairement explique que Cavani réclame un salaire beaucoup trop important. « Bien sûr, de notre côté, les négociations sont closes » a expliqué Rui Costa, directeur sportif du club lisboète. « Benfica a formulé une offre, la meilleure offre possible, et cela n’augmentera pas. Il n’y a rien d’autre à négocier. Nous sommes allés aussi loin que nous pouvions. De notre côté, le sujet est clos ». En Italie, Tuttosport a également annoncé que Cavani aurait refroidi la Juventus, réclamant un salaire de 12M€ par an.

Fenerbahçe tente Cavani, mais...