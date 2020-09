Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Issue inexorable pour Cavani…

Publié le 9 septembre 2020 à 23h15 par G.d.S.S.

Le contexte entourant l’avenir d’Edinson Cavani ne laisse pas la part au doute. Le buteur uruguayen va devoir faire un gros effort financier…

Depuis plusieurs mois, le10sport.com analyse qu’Edinson Cavani ne trouvera aucun club européen s’il maintient ses exigences salariales XXL, entre 10 et 12 millions d’euros net par an. Tout cela s’est confirmé et continue de se confirmer. En Italie, certains médias ont ainsi annoncé que la Juventus Turin, qui s’était renseignée récemment, aurait abandonné la piste devant les chiffres annoncés par le clan Cavani.

Les clubs vont désormais anticiper la baisse de ses exigences

Plus le temps passe, et plus la situation va se tendre pour Cavani. A ce stade, il apparaît acté qu’aucun club ne sera désormais disposé à mettre cette somme. D’une part parce qu’elle est hors-marché compte tenu du contexte financier, de l’âge et de la valeur sportive de Cavani. D’autre part parce que tous les clubs ont constaté que malgré tous ses mouvements, le clan Cavani n’a jamais eu l’offre qu’il espérait. Tous les clubs anticipent désormais que le buteur uruguayen va être contraint de baisser ses tarifs sous peine de ne pas trouver de contrat. Les clubs potentiellement intéressés n’ont donc aucune raison de s’aligner aujourd’hui sur les exigences de l’Uruguayen, qui va devoir baisser ses prix, aux alentours de 7-8 millions par an.