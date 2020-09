Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La prochaine grosse recrue déjà connue ?

Publié le 10 septembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Toujours à la recherche d’un latéral droit avec le départ de Thomas Meunier fin juin, le PSG pourrait finalement trouver son bonheur en la personne d’Hector Bellerin qui serait la piste privilégiée.

En plus du recrutement d’un milieu de terrain et d’un défenseur central, qui font partie des grandes priorités du PSG en cette période de mercato estival, Leonardo a une autre mission : attirer un latéral droit. Thomas Meunier ayant quitté librement la capitale à l’issue de son contrat en juin dernier, le directeur sportif du PSG aurait donc activé plusieurs pistes à cet effet. Et l’heureux élu pourrait finalement venir… d’Arsenal !

Le PSG en pole pour Bellerin