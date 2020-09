Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une star de Guardiola revient sur le feuilleton Messi !

Publié le 11 septembre 2020 à 10h30 par A.D.

Lors de ce mercato estival, Lionel Messi voulait quitter le FC Barcelone et aurait pu rejoindre Manchester City. Alors que La Pulga ne quittera pas le Barça cet été, Kevin De Bruyne s'est livré sur ce feuilleton.

Alors que le Barça a perdu de sa superbe, Lionel Messi souhaitait faire ses valises et relever un tout nouveau défi. Une information qui n'aurait pas échappé à plusieurs écuries européennes, dont le PSG, la Juventus, l'Inter et Manchester City. Malgré tous ses efforts, Lionel Messi ne s'est pas vu accorder un bon de sortie et a dû se résigner à rester une saison de plus au FC Barcelone. Passé à côté d'une cohabitation avec la star argentine chez les Citizens , Kevin De Bruyne a lâché ses vérités sur ce feuilleton.

«On a beaucoup écrit de l’éventuelle arrivée de Messi, mais...»