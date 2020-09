Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cet élément qui confirme que le dossier Messi n’est pas terminé…

Publié le 10 septembre 2020 à 15h00 par La rédaction

Un nouvel élément est venu confirmer que la position actuelle du Barça au sujet de Messi était difficilement tenable. Explication.

Comme analysé par le10sport.com , la position du FC Barcelone dans le dossier Messi apparaît extrêmement fragile. En effet, en refusant toute idée de transfert de l’attaquant argentin, en allant contre sa volonté, et ce alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat et qu’il partira libre l’été prochain, le club catalan se met dans une position irréaliste, surtout compte tenu de sa situation financière très fragile.

Une offre de 200 millions de Manchester City…

Un nouvel élément est venu confirmer cet état de fait. Le média suisse l’Illustré a en effet apporté des éléments concrets autour d’une offre de 200 millions d’euros de Manchester City, payable en deux fois, avec 20 millions en bonus, pour Messi. Si le chiffre est avéré, il se confirme que la position actuelle de la présidence du Barça sera quasiment intenable, surtout si Lionel Messi réalise un début de saison délicat, contrarié par les événements de ces dernières semaines…