Mercato - Barcelone : Lionel Messi à l'origine d'un coup de tonnerre en interne ?

Publié le 10 septembre 2020 à 13h00 par A.M.

Après un feuilleton qui a duré un peu plus d'une semaine, Lionel Messi a finalement assuré qu'il restait au FC Barcelone. Et son choix pourrait bien pousser au départ une autre star du vestiaire.

Ces dernières semaines, Lionel Messi a mis en alerte le FC Barcelone. Le sextuple Ballon d'Or a en effet a annoncé à sa direction qu'il souhaitait partir avant le 5 octobre et voulait activer la clause lui permettant de partir libre. Toutefois, le Barça considérait qu'elle n'était plus valable et a réclamé le versement de la clause libératoire du joueur, fixée à 700M€, pour le laisser partir. Afin de ne pas entrer dans une bataille juridique avec son club de toujours. Résultat, Lionel Messi disputera bien une nouvelle saison avec le Barça et honorera bien sa dernière année de contrat. Un retournement de situation qui n'est évidemment pas sans conséquence.

Le Barça voudrait rompre la relation Messi-Suarez