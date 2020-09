Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Olivier Giroud justifie son choix de snober l'OM !

Publié le 10 septembre 2020 à 13h15 par B.C.

Longtemps à la recherche d'un attaquant, l'OM a tenté sa chance avec Olivier Giroud. Le club phocéen n'est pas l'unique écurie française à avoir approché l'international tricolore, mais ce dernier ne semble pas intéressé par un retour au pays.

Actuellement, l'Olympique de Marseille est à la recherche d'un attaquant pour suppléer Dario Benedetto. Un dossier rappelant celui du « grantatakan » il y a quelques années, où de nombreux joueurs avaient été approchés par le club phocéen, à l'image d'Olivier Giroud. « J’ai appelé Oliver quand j’étais à Marseille », a confié Rudi Garcia dimanche dans Téléfoot . Finalement, l'international français n'a pas répondu aux sollicitations de l'Olympique de Marseille. Un intérêt phocéen confirmé par le principal intéressé, qui justifie son choix dans un entretien accordé à So Foot .

« Je sens que j’ai encore de belles années devant moi en Premier League »