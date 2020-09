Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce signe que la page Messi est en train de se tourner

Publié le 10 septembre 2020 à 11h00 par La rédaction

Un élément vient confirmer que la page Messi est en train de se tourner à Barcelone, quand bien même la star argentine resterait.

Si Lionel Messi a été contraint par son club à rester malgré sa volonté affichée de partir, il semble bien que la page soit en train de se tourner du côté de Barcelone. Messi n’a plus qu’un an de contrat et si au final il reste vraiment cette saison, ce qui parait loin d’être certain, il est quasiment acté qu’il n’ira pas au-delà de juin 2021. Un signe tend à confirmer que la page Messi est en train de se tourner.

Si Griezmann est tellement enthousiaste…