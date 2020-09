Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un club sort du silence pour Julian Draxler !

Publié le 10 septembre 2020 à 8h45 par A.M.

A un an de la fin de son contrat, Julian Draxler est poussé au départ par le PSG. Et alors que le Bayer Leverkusen fait partie de ses prétendants, Rudi Völler, directeur sportif du club allemand, évoque cette piste.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Bayer Leverkusen fait partie des clubs intéressés pour récupérer Julian Draxler cet été après avoir cédé Kai Havertz à Chelsea pour quasiment 100M€. Il faut dire que le contrat de l'international allemand prend fin en juin 2021 et alors que Leonardo cherche à vendre d'ici le 5 octobre, l'ancien joueur de Schalke 04 fait partie des joueurs qui sont le plus concernés par un départ. Même Joachim Löw, le sélectionneur allemand, lui a conseillé de quitter le PSG. Rudi Völler, directeur sportif du Bayer Leverkusen s'est prononcé sur ce dossier.

Leverkusen laisse planer le doute pour Draxler