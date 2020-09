Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel justifie un choix fort du PSG sur le mercato !

Publié le 10 septembre 2020 à 7h15 par T.M.

De passage en conférence de presse ce mercredi, Thomas Tuchel a justifié le choix du PSG de continuer l’aventure avec Sergio Rico.

Du côté du PSG, on attend notamment un défenseur central, un arrière droit et un milieu de terrain d’ici la fin du mercato estival. De gros chantiers à régler pour Leonardo qui a dernièrement acté un renfort pour l’effectif de Thomas Tuchel. En effet, le club de la capitale a décidé de faire revenir Sergio Rico, cette fois dans le cadre d’un transfert définitif. Prêté la saison dernière par le FC Séville, l’Espagnol fait donc son retour au PSG en tant que doublure de Keylor Navas. Un tandem qui a énormément plu à l’Allemand et c’est pour cela que les Parisiens ont donc misé sur la continuité avec Rico.

« Je voulais continuer avec cette combinaison »