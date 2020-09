Foot Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un attaquant devrait bien signer !

Publié le 10 septembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Avec le départ d’Edinson Cavani, le PSG est à la recherche d’un nouvel attaquant pour seconder Mauro Icardi. Et Thomas Tuchel a annoncé qu’une piste était très chaude à cet effet.

Le PSG disposant de moyens très limités pour ce mercato estival, Leonardo a annoncé dimanche dernier au Canal Football Club qu’il ne devrait pas y avoir de nouvelle folie en terme de recrutement cet été : « L'idée, c'est qu'il y ait des recrues. Il y a des postes qu'on vise en priorité (…) On doit penser aux ventes, être un peu créatif. Mais on a déjà une équipe de très haut niveau », avait confié le directeur sportif du PSG. Ces derniers jours, l’idée d’un retour d’Eric-Maxim Choupo-Moting, qui a quitté le PSG en fin de contrat fin août, a été évoquée avec insistance. Et elle semble se préciser…

« On parle avec Choupo-Moting »