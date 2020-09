Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane surclasse le PSG sur un dossier !

Publié le 10 septembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Annoncé notamment dans le viseur du PSG et du Real Madrid, Eduardo Camavinga semble finalement se rapprocher davantage de la formation de Zinedine Zidane pour l’été 2021.

« Intéressé par Camavinga ? Oui bien sûr, c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Il a un grand futur. Mais je ne veux pas trop parler d'un joueur qui n'est pas le mien. Il joue dans un bon club qui va jouer la Ligue des champions. On n'est pas au Monopoly, ce n'est pas comme ça. Mais je ne vais pas dire non », a indiqué Thomas Tuchel mercredi en conférence de presse, et l’entraîneur du PSG a donc lancé un appel du pied à Eduardo Camavinga. Le jeune milieu de terrain rennais, dont le départ semble déjà programmé pour l’été 2021, aura donc l’embarras du choix à travers l’Europe pour son avenir. Et ce n’est par le PSG qui tiendrait la corde pour Camavinga…

Le Real Madrid en tête pour Camavinga