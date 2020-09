Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si cet ancien titi était la clé de l’opération Draxler ?

Publié le 10 septembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Souhaitant se débarrasser de Julian Draxler au PSG, Leonardo pourrait bien avoir trouvé la solution grâce à Matteo Guendouzi.

Et si les intérêts du PSG et d’Arsenal finissaient par s’aligner ? Ce n’est plus vraiment un secret pour personne désormais, mais Leonardo compterait témoigner du départ de Julian Draxler d’ici la fin du mercato, son contrat courant jusqu’en juin 2021. Cependant, le fait que le joueur ne voudrait pas spécialement quitter la capitale et le fait que son salaire soit trop important pour certains de ses prétendants serait un frein pour son éventuel départ. Mais Matteo Guendouzi pourrait bien être la clé de cette opération.

Matteo Guendouzi, le facteur X du dossier Draxler