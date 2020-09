Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Ça s’accélère de nouveau pour Jérémie Boga !

Publié le 10 septembre 2020 à 11h15 par La rédaction

Courtisé par Rennes, Naples et le Bayer Leverkusen, Jérémie Boga a vu le club allemand reprendre contact ce mercredi. Voici nos révélations.

C’est un match final à trois clubs qui s’est organisé pour Jérémie Boga. Et Rennes fait bien partie de la bataille, en compagnie de Naples et du Bayer Leverkusen. A ce jour, Sassuolo a reçu deux offres fermes. La première a été transmise par Rennes. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, il s’agit d’un montant de 20 millions d’euros. Les informations livrées par Foot Mercato sont justes, il s’agit bien d’un montage à 15 millions d’euros en offre fixe et 5 millions d’euros de bonus. Mais l’autre proposition est bien plus importante. Elle est l’œuvre de Naples, qui a dégainé 35 millions d’euros au total.

Le Bayer Leverkusen revient très fort

Mais dans ce dossier, Sassuolo a un souci. Le club de Jérémie Boga n’est pas chaud pour le vendre à un autre club italien… Naples a donc un désavantage, malgré la très belle offre et ce montant de 35 millions d’euros, la somme réclamée par Sassuolo. Dans le même temps, ce mercredi, le Bayer Leverkusen a officiellement renoué contact avec le camp Boga et Sassuolo. Après la vente de Kai Havertz, le club allemand est sur tous les fronts et fait de Boga une priorité. Comme le10sport.com l’a déjà indiqué, Leverkusen est en pole position dans ce dossier et pourrait vite passer à l’offensive pour confirmer cette tendance. De son côté, Rennes prévoit une nouvelle attaque également…