Foot - Mercato

Mercato : Klopp allume les clubs dépensiers !

Publié le 10 septembre 2020 à 10h50 par La rédaction

Alors que Liverpool ne se montre pas particulièrement actif sur ce mercato, Jürgen Klopp s'est attaqué aux clubs dépensant trop. Un message à peine voilé pour ses rivaux en Premier League.