Mercato - Officiel : Diony quitte l'ASSE et rejoint Angers !

Publié le 10 septembre 2020 à 10h32 par La rédaction mis à jour le 10 septembre 2020 à 10h33

Alors qu'il n'entrait plus dans les plans de Claude Puel à l'AS Saint-Etienne, Loïs Diony s'est officiellement engagé avec Angers jusqu'en juin 2023.

Recruté pour quasiment 10M€ par l'AS Saint-Etienne, Loïs Diony n'a jamais réussi à s'imposer chez les Verts. Et à un an de la fin de son contrat, il n'entrait plus dans les plans de Claude Puel qui avait décidé de dégraisser massivement son effectif. Par conséquent, l'ancien attaquant de Dijon a été libéré par les Verts, et comme attendu ces dernières heures, il s'est engagé à Angers pour trois saisons. Loïs Diony tentera donc de se relancer avec le SCO.