Mercato : OL, Benzema... Olivier Giroud fait une énorme révélation !

Publié le 10 septembre 2020 à 9h05 par B.C. mis à jour le 10 septembre 2020 à 9h06

Courtisé par l'OL en janvier dernier, Olivier Giroud n'a finalement pas répondu aux sollicitations de Jean-Michel Aulas. Et Karim Benzema y est pour beaucoup...