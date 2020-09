Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La porte est ouverte pour Niang, mais…

Publié le 10 septembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Dans le viseur de l’OM depuis un bon moment, M’Baye Niang ne serait pas bloqué par le Stade Rennais, à une condition bien précise.

À la recherche d’un attaquant capable de concurrencer Dario Benedetto cette saison, l’OM penserait à M’Baye Niang bien que le10sport.com vous ait révélé en exclusivité le 6 juin dernier qu’aucun coup de fil avait été passé entre les clubs marseillais et breton. Le Stade Rennais, qui a recruté Serhou Guirassy ne semble pas contre un départ de Niang, mais l’OM devra se montrer très convaincant.

« Si il y a une bonne offre qui satisfait tout le monde, on l’étudiera »