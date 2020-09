Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Rennes monte au créneau dans le dossier Niang !

Publié le 9 septembre 2020 à 20h30 par Th.B.

Dans les petits papiers de l’OM, à la recherche d’une solution offensive supplémentaire, M’Baye Niang cultiverait bien des envies d’ailleurs, mais le Stade Rennais ne compte pas le laisser filer sans y trouver son compte.

Ce n’est plus vraiment un secret pour personne. Depuis plusieurs mois, l’OM suit avec attention l’évolution de la situation de M’Baye Niang. Lors de ses dernières sorties médiatiques, André Villas-Boas a clairement fait savoir qu’il attendait d’ici la fin du mercato programmée le 5 octobre, l’arrivée d’un attaquant afin de pouvoir faire souffler Dario Benedetto. L’un des profils scrutés par l’OM est M’Baye Niang. Le10sport.com vous révélait en exclusivité le 6 juin dernier que le club phocéen n’avait cependant pas contacté le Stade Rennais pour son attaquant. Depuis l’arrivée de Pablo Longoria au poste de directeur du football, le dossier Niang serait reparti de plus belle et un prêt avec option d’achat serait une possibilité étudiée selon La Provence . Mais qu’en est-il de la position du Stade Rennais sur la question ?

Julien Stéphan calme le jeu pour Niang…

Consultant pour Canal+ , Pierre Ménès révélait dernièrement que M’Baye Niang était une véritable solution pour l’OM et que le Stade Rennais aurait tout à gagner de le laisser filer au club phocéen via un prêt avec option d’achat obligatoire vu que le club breton ne compterait plus trop sur lui. « Je pense que l'intérêt du Stade Rennais serait peut-être de faire un prêt avec option obligatoire d'achat. Ce qui permettrait peut-être à l'OM d'avoir un attaquant, même si je sais que Villas-Boas a dit qu'il n'était pas intéressé. Mais il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis et je pense que M'Baye Niang a un profil intéressant pour l'OM, complémentaire avec Payet et Thauvin, mais aussi de Benedetto dans d'autres configurations ». De passage en conférence de presse ce mercredi, Julien Stéphan a fait le point sur le dossier M’Baye Niang et sur ses supposées envies d’ailleurs. « Ça, ça le regarde, les envies d'ailleurs, et malgré tout ce qui a été dit, la première journée de Championnat, je l'ai titularisé. Quel signal supplémentaire je peux envoyer ? Aujourd'hui, on a Serhou en plus, on est ravis qu'il soit là, il vient compléter les profils d'attaquants axiaux qu'on peut avoir, car il a un profil différent. Donc, on est ravis de pouvoir l'accueillir, c'était absolument nécessaire pour nous d'étoffer ce secteur de jeu-là, c'était une priorité, on l'avait annoncé » . Malgré les rumeurs, Niang ferait toujours partie des plans de l’entraîneur. Mais pour combien de temps ?

… Nicolas Holveck liste les conditions requises pour un départ de Niang