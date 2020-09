Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas en grand danger pour ce dossier prioritaire !

Publié le 9 septembre 2020 à 15h30 par A.M.

Afin de boucler son recrutement, l'Olympique de Marseille attend un attaquant capable de venir concurrencer Dario Benedetto. Mais dans ce dossier, l'OM connait certaines difficultés à boucler l'arrivée d'un nouveau buteur.

C'est la priorité de cette fin de mercato à l'Olympique de Marseille. André Villas-Boas souhaite effectivement recruter un nouvel avant-centre après avoir déjà attiré Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo. « On a besoin d‘une alternative à Dario (Benedetto). On est très content avec l’évolution de Marley Aké et on va continuer à lui donner des opportunités. Mais on a besoin d’un attaquant de pointe. On est plutôt pas mal sur les côtés. Valère (Germain), on le voit plutôt là », confiait ainsi l'entraîneur de l'OM il y a quelques jours. L'idée est d'attirer un jeune attaquant capable de concurrencer Dario Benedetto et qui offrirait la possibilité de réaliser une plus-value d'ici deux ans. Et alors que plusieurs noms circulent, ce dossier s'annonce toutefois compliqué.

El Bilal Touré n'est pas à vendre

Ces dernières heures, l'intérêt pour El Bilal Touré (18 ans) a été révélé. Le jeune attaquant du Stade de Reims possède le profil idéal, mais Jean-Pierre Caillot n'a aucune intention de céder son joueur. « Il n'a pas de bon de sortie pour cette année et donc, pour être très clair, il portera le maillot rémois au moins toute cette saison », assure le président du club champenois à But Football Club . Par conséquent, c'est une piste qu'il va falloir oublier pour l'OM qui se serait renseigné sur un autre jeune attaquant de Ligue 1, à savoir Lucas Da Cunha (19 ans) qui évolue au Stade Rennais.

Une enveloppe qui pose problème