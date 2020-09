Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se renseigne pour une pépite de Ligue 1 !

Publié le 9 septembre 2020 à 5h15 par T.M.

Si l’OM est actuellement concentré sur la recherche d’un attaquant, cela n’empêcherait visiblement pas Pablo Longoria de scruter pour d’autres recrues, s’intéressant notamment à une pépite de Ligue 1.

D’ici la fin du mercato estival, qui fermera ses portes le 5 octobre prochain, cela devrait encore bouger à l’OM. C’est en tout cas ce qu’espère André Villas-Boas. En effet, après les arrivées de Pape Gueye, Leonardo Balerdi et Yuto Nagatomo, le Portugais attend encore un attaquant. Un gros chantier qui mobilise actuellement toutes les forces du club phocéen. Pablo Longoria est donc occupé par cette grosse quête, mais le mercato de l’OM pourrait ne pas s’arrêter là. En fonction des départs, d’autres recrues pourraient être à prévoir. Un scénario qu’anticiperait déjà le « Head of Football » du club phocéen.

Un nouvel objectif à Rennes ?