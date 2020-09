Foot - Mercato

Mercato : Higuain touche le jackpot avec son départ de la Juventus !

Publié le 10 septembre 2020 à 8h37 par G.d.S.S. mis à jour le 10 septembre 2020 à 8h38

Comme prévu, Gonzalo Higuain s’apprête à résilier sa dernière année de contrat avec la Juventus, et percevrait au passage une indemnité de 7,5M€.