Mercato - PSG : Cet international algérien ne jure que par le PSG !

Publié le 11 septembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Passé par l’AS Monaco lors du dernier exercice, Islam Slimani aurait pris goût à la Ligue 1. Jusqu’à prendre en sérieuse considération le challenge PSG.

Depuis le départ d’Edinson Cavani, le PSG est en quête d’un attaquant afin de suppléer Mauro Icardi cette saison. Alors qu’il était sur le départ, son contrat ayant expiré après la Ligue des champions, Eric Maxim Choupo-Moting pourrait finalement prolonger pour une saison supplémentaire. Au grand dam d’un certain Islam Slimani, plutôt très intéressé par le PSG.

Pour Slimani, c’est le PSG en priorité !