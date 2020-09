Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette sortie importante sur la stratégie de Longoria !

Publié le 11 septembre 2020 à 4h00 par A.M.

En quête d'un nouvel avant-centre, l'OM pourrait revoir ses plans dans ce dossier comme l'explique l'agent d'un joueur important du vestiaire olympien.

« On a bien parlé pour l'attaquant. Nous sommes ouverts à faire un investissement. Sur la question des ventes, l'économie des clubs, c’est comme l'économie familiales. On doit gérer notre budget ». Ces derniers jours, Pablo Longoria confirmait l'intention de l'Olympique de Marseille d'investir pour le recrutement d'un nouveau buteur. Un enveloppe comprise entre 7 et 10M€ serait mise à disposition pour l'OM pour dénicher un jeune attaquant prometteur avec lequel une plus-value est envisageable à moyen terme. Mais compte tenu de la complexité de cette recherche, le directeur du football marseillais pourrait revoir ses plans comme l'explique l'agent d'un cadre du vestiaire de l'OM.

«Longoria regarde aussi les possibilités de prêts avec option d'achat»