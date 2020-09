Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Loïs Diony glisse un gros tacle aux Verts après son départ...

Publié le 11 septembre 2020 à 3h15 par A.M.

Alors qu'il vient de s'engager pour trois saisons avec l'AS Saint-Etienne, Loïs Diony n'a pas manqué d'envoyer un message très claire à son ancienne direction.

Cet été, l'un des objectifs prioritaire de Claude Puel est de dégraisser son effectif. Et après plusieurs semaines d'attente, ce dossier s'accélère. En effet, après les départs de Yohan Cabaye et Loïc Perrin, libres, et les ventes de Franck Honorat et Vagner Dias, l'ASSE vient d'enregistrer le départ de Loïs Diony qui s'est engagé pour trois saisons avec Angers. Le passage à Saint-Etienne de l'ancien attaquant de Dijon restera très frustrant puisque les Verts avaient investi quasiment 10M€ pour l'attirer sans les résultats attendus. Et après l'officialisation de son départ, Loïs Diony n'a d'ailleurs pas manqué de critiquer l'ASSE.

«Je sais pourquoi ça n’a pas fonctionné avec Saint-Étienne»